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Общество

МЧС предупреждает о возможности подтоплений и оползней из-за ливней в Нижегородской области 10 июля

10 июля 2018 17:58  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Нижегородской области 10 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 16:00 по 19:00 местами по области и в Нижнем Новгороде ожидаются грозы, ливни, при грозе отдельные порывы ветра до 16 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Из-за сильного ветра возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Также возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов.

Из-за локальных подтоплений в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем возможны затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог. Существует вероятность увеличения количества ДТП, затруднений в работе всех видов транспорта.

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