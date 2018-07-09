Около 60 человек приняли участие в общественных слушаниях по пенсионной реформе в Нижнем Новгороде 10 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Около 60 человек приняли участие в общественных слушаниях по пенсионной реформе в Нижнем Новгороде 10 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на слушаниях.



Мероприятие было организовано Общественной палатой Нижегородской области. Модератором выступил ее председатель Роман Стронгин. Выражая свое мнение о повышении пенсионного возраста в России, он согласился с тем, что люди с возрастом могут терять способность выполнять свою работу, особенно если она связана с физическим трудом. Поэтому, считает Стронгин, таких работников нужно переподготавливать. "Надо определить, какая структура этим будет заниматься и кто лично отвечает за организацию переподготовки тех, кто высвобождается", - подчеркнул председатель Общественной палаты. В целом, по его мнению, не повышать пенсионный возраст нельзя.



Заместитель председателя Общественной палаты Михаил Орлов выразил мнение, что повышение пенсионного возраста несвоевременно на данном этапе. Он также подчеркнул, что есть дополнительные резервы для стабилизации ситуации с Пенсионным фондом, которые можно использовать, не принимая мер по повышению пенсионного возраста. Среди таких резервов Орлов назвал увеличение зарплаты за счет стимулирования промышленного производства, легализацию теневого рынка, побуждение самозанятых граждан делать пенсионные отчисления.



При этом он выразил мнение, что в случае принятия инициативы нагрузка из пенсионного возраста может перейти в фонд медицинского и социального страхования. "Вместе с тем, это может привести к серьезному уровню безработицы. На рынке труда может появиться около 10 млн новых рабочих рук, которых нужно будет обеспечить рабочими местами", - сказал Орлов.



Председатель правления нижегородского Союза ветеранов Афганистана Валерий Бирюков также выступил против проведения реформы именно в данный момент. "Мы должны выработать ту систему, которая бы устроила всех. Я считаю, что максимальная граница должна быть 62 года для мужчин и 58 лет для женщин. Сегодня 35% работает, но на каких работах они работают? Мы же понимаем, что это неквалифицированные кадры. Депутатом в этом возрасте быть можно, а у станка стоять очень тяжело", - сказал Бирюков.



Аналогичное мнение выразила от имени членов нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения Людмила Лукичева. Она подчеркнула, что увеличение продолжительности жизни, запланированное правительством РФ, очень трудно достижимо, а проекты, с помощью которых предполагается их достичь, не дадут быстрого результата. По ее словам, по итогам диспансеризации 2017 года более чем 70% граждан требуется лечение. "Мы считаем, что пенсионный возраст нужно повышать как заключительный этап реформы, а не как начальный", - сказала Лукичева.



С активной поддержкой реформы на слушаниях выступила председатель регионального общественного движения "Женщины Нижегородского края" Ольга Шумакова. Она отметила, что выражает коллективное мнение. "Я со знанием дела говорю о том, какая огромная трагедия у женщин, которые к 55 годам, имея опыт, знания, авторитет, получают приглашение на выход. Я бы сказала, что это возрастная женская дискриминация. Почему мы должны выходить на пенсию, когда англичанки, немки, француженки работают, и успешно работают", - отметила Шумакова. Большинство присутствующих на слушаниях данное мнение не поддержало.



При этом заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по социальным вопросам Надир Хафизов добавил, что региональный парламент рассмотрит законопроект с учетом мнения широких слоев общества. "Напомню, что даже первое чтение в июле принимает только концепцию самого закона, а во втором и третьем уже идет предметное обсуждение", - подчеркнул Хафизов.



Все участники слушаний перед началом мероприятия получили анкету, касающуюся реформы, и, заполнив ее, оставили организаторам.



Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.