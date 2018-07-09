Владимир Верхошинский назначен главным управляющим директором Альфа-Банка Бизнес

С 1 августа 2018 года

Главным управляющим директором (CEO) Альфа-Банка назначен Владимир Верхошинский. Об этом пресс-служба банка сообщила 10 июля 2018 года.

Согласно информации, в этой должности он с 1 августа будет реализовывать задачи, заложенные в стратегии развития банка, утвержденной советом директоров.

"Мы рады приветствовать Владимира в команде крупнейшего частного банка страны. Уверен, что его знания и уникальный опыт помогут нам добиться еще больших успехов на финансовом рынке. Я хочу поблагодарить Алексея Чухлова за его работу в роли исполняющего обязанности главного управляющего директора. Он смело запустил динамику изменений в банке, при этом, оставаясь главным финансовым директором, обеспечил в этот переходный период финансовую устойчивость и доходность банка на высоком уровне. Я желаю Алексею дальнейших успехов на посту главного финансового директора", – сказал председатель совета директоров АО "Альфа-Банк" Петр Шмида.

"Владимир Верхошинский - высокий профессионал и талантливый руководитель. И мне жаль, что он покидает группу ВТБ. Однако предложенная ему ключевая позиция в Альфа-Банке - это большие возможности для его дальнейшего профессионального и карьерного роста. Я думаю, он принял правильное решение, и искренне желаю ему успехов на новом месте", - президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Я рад присоединиться к команде Альфа-Банка. Перед нами стоят амбициозные задачи – удвоить долю рынка и вновь стать неоспоримым технологическим лидером. Это интересный вызов. Потенциал у банка огромный, команда сильная, в нашем успехе я не сомневаюсь", - прокомментировал назначение сам Верхошинский.

СПРАВКА:

Верхошинский родился в Якутске в 1981 году. В 2003 году закончил финансовую академию при правительстве РФ, специальность "Финансы и кредит". В 2008 году - получил степень магистра бизнес-администрирования в Стенфордском университете. В 2002 начал карьеру в ЗАО КБ "Ситибанк" с позиции специалиста службы внутреннего контроля операционного управления по обслуживанию частных клиентов. В 2003 - 2006 годах работал в московском офисе компании McKinsey & Company. С 2009 года присоединился к команде банка ВТБ, на позиции управляющего директора курировал вопросы корпоративного развития и стратегии. В 2012 году перешел в банк Москвы, санацией которого занималась группа ВТБ. На позиции заместителя председателя кредитной организации отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка. В 2016 году, после завершения санации банка Москвы и его интеграции в банк ВТБ, возглавил розничный бизнес ВТБ. Член правления банка ВТБ.