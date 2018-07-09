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Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о поддержке социального общественного транспорта вместо частного

11 июля 2018 09:48  [475] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о поддержке социального общественного транспорта вместо частного. Об этом он сообщил на встрече с предпринимателями в торгово-промышленной палате области 10 июля 2018 года.

Президент союза перевозчиков области Михаил Романычев обратился к Панову с вопросом, почему город игнорирует предложения частных перевозчиков о сохранении ряда маршрутов. "Два месяца назад мы встречались с вами, Владимир Александрович, вы говорили, что частные перевозчики – это партнеры муниципалитета. Мы приходили на различные встречи, делали много конструктивных предложений. Но ситуация такова, что наши партнерские взаимоотношения не складываются. Муниципалитет непоследовательно действует в отношении частных перевозчиков, создается неконкурентоспособная среда. Процент частников падает, и может упасть до 25%. Сегодня не исполняется 220 федеральный закон. Многие ушли в кредиты и лизинги, закупили новый транспорт, но весной конкурсы были отменены. Предприниматели не знают, какая дальше будет ситуация. Мы просим обратить внимание на ситуацию", - обратил внимание Романычев.

"У нас очень узкая дискуссия, вы представляете только часть перевозчиков. Некомфортнее всего сегодня муниципальному транспорту. Мы возим льготников. Если бы не вмешательство, то с крайне вероятностью мы бы сегодня говорили только о частном транспорте. Не лукавьте в отношении того, в чьих интересах ранее принимались решения. Моя задача, чтобы этот рынок был честным. У муниципального предприятия осталось 30%. Они на одной ножке танцуют, выживут-не выживут. Мы находимся в 90-х годах. Это дикий запад! Не хватает только ковбоев и шляп. Ненормально, когда в общественном транспорте нет АСКОП. Сначала мы перестанем тратить деньги на муниципальный транспорт в ущерб другим расходам. Приходите на должность директора "Нижегородпассажиравтотранса" и разрешите проблемы", - ответил Панов.

Романычев подчеркнул, что частники неоднократно обращались к властям, чтобы их подключили к АСКОП, но этого не произошло. Панов рекомендовал по этому вопросу обратиться в министерство транспорта области. В итоге Панов сказал, что в приоритете сегодня развитие социального транспорта.

Ранее, союз перевозчиков области обратился в прокуратуру города в связи с тем, что частников заставляют подписывать допсоглашения вместо оформления свидетельств и карт маршрута по закону.

В июне департамент транспорта продлил работу 12 отменяемых в Нижнем Новгороде маршрутов до 3 сентября (№№25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90, 98). При этом, дептранс подтвердил отмену маршрутов в сентябре.

Напомним, что нижегородский дептранс планировал увеличить число социальных маршрутов за счет отмены коммерческих и закупки порядка новых 400 автобусов на газомоторном топливе, а также марки "Вектор". Однако сроки закупки пока неизвестны.

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