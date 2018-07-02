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Общество

"Перевозчиков заставляют подписывать допсоглашения вместо оформления свидетельств по закону", - Михаил Романычев

05 июля 2018 18:51  [195] Общество
Михаил Романычев

Михаил Романычев

Фото: Союз перевозчиков Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Перевозчиков заставляют подписывать допсоглашения вместо оформления свидетельств и карт маршрута по закону", - прокомментировал президент союза перевозчиков Нижегородской области Михаил Романычев факт обращения в прокуратуру города. Он рассказал 5 июля 2018 года, что поводом к написанию заявления послужило игнорирование администрацией города норм федерального закона. В письме сообщается о том, что с перевозчиками по маршрутам Т-40, Т-57, Т-24, Т-45 и Т-59 в апреле и мае этого года истекли договоры, но после этого им не выдали свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и новые карты маршрута для дальнейшей работы. Он отметил, что по федеральному закону № 220 после истечения срока договора, частники должны получить свидетельства и карты сроком на семь лет вместо продления старого договора или заключения нового договора, но этого не было сделано. Неисполнение влечет наложение штрафов в размере 300 тысяч рублей.

"Мы в мае и июне написали письма главе города Владимиру Панову, где обратили внимание руководителя, что ряд договоров заканчивается. По остальным вопросам мы готовы быть в диалоге, мы готовы подстраиваться под любые требования, но они нам не предлагаются. Мы готовы в любой момент подключиться к автоматической системе оплаты проезда (АСОП), в том числе перевозить льготных категорий граждан. Мы до сих пор не получили ответа, хотя все сроки прошли", - пояснил он.

"Должны были выдать свидетельства на 12 маршрутов, а продлевают договор, который истек, то есть заставляют перевозчиков подписывать допсоглашение. Все висят над правовым полем. Нам надо объяснить, как возить пассажиров. Мы говорим о том, что если 12 маршрутов срезают, то пусть другие маршруты на конкурс выставляют, но об этом вообще нет речи. Прокуратура – это только первый шаг, а дальше управление антимонопольной службы и суды. Все уже готовы к этому. Ситуация тупиковая. Должны появляться новые маршруты. Легитимно это можно сделать с помощью конкурсов, куда придут и частники тоже", - подчеркнул Романычев. Речь идет о том, что в июне департамент транспорта продлил работу других отменяемых в Нижнем Новгороде 12 маршрутов до 3 сентября (№№25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90, 98). При этом, дептранс подтвердил отмену маршрутов в сентябре.

"Идут разговоры о том, что будут закупаться автобусы, и будет перевес в сторону муниципалитета. Мы считаем, что нужно сохранять паритет, в этом залог успеха и правильного обслуживания горожан. Панов мотивирует это тем, что частники не социально ответственные, только карманы набивают, хотя, как показала практика, это совсем не так. Люди жалуются, что социального транспорта нет. Мы говорим, позвольте нам подключиться к АСОП. Ответ такой - "работа ведется" и все", - добавил он.

Напомним, что нижегородский дептранс планировал увеличить число социальных маршрутов за счет отмены коммерческих и закупки порядка новых 400 автобусов на газомоторном топливе, а также марки "Вектор". Однако сроки закупки пока неизвестны.

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