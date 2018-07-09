Более двух тысяч жителей г.Кстово Нижегородской области приняли участие в митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста Политика

Фото: пресс-служба НРО КПРФ

Более двух тысяч жителей г.Кстово Нижегородской области приняли участие в митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста, который состоялся 10 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

По данным партии, на второй митинг, организованный НРО КПРФ и направленный против принятия проекта Федерального закона о повышении пенсионного возраста, пришло более двух тысяч жителей города Кстово. В митинге принял участие первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров, депутат Государственной Думы Российской Федерации V и VI созывов Николай Рябов, активисты и сторонники КПРФ.

Митинг состоялся в 18:00 на площади Мира. Пришедшие граждане держали в руках плакаты с лозунгами: "Нет повышению пенсионного возраста!", "Не хотим быть "едимой" Единой Россией. Антинародное Правительство в отставку!", "Хочешь дожить до пенсии? Меняй власть!" и многие другие.

"Мы, коммунисты, заявляем – в государстве деньги есть. Есть средства для решения всех социальных задач, но действующее правительство не желает использовать очевидные средства: введение прогрессивной шкалы налогообложения, введение государственной монополии на производство алкогольной и табачной продукции. Правительство предпочитает "залезть" в карман к пенсионерам. Коммунистическая партия Российской Федерации инициирует проведение всероссийского референдума. Правительство за счет граждан пытается сейчас решить те проблемы, которые само и породило. Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Нижегородской области будет бороться за то, чтобы областной парламент направил отрицательный отзыв на этот антинародный законопроект. Я твёрдо верю, что только совместными акциями протеста нам удастся не допустить принятия закона о повышении пенсионного возраста" — выступил первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.

Как сообщалось ранее, НРО КПРФ заявило о проведении митинга в трёх городах региона. 5 июля акция в Дзержинске собрала более трех тысяч человек. 11 июля в 18:00 пройдёт митинг на площади им. В.И. Ленина в Арзамасе.

Кроме того, отделение подало уведомление в администрацию Нижнего Новгорода о проведении митинга протеста 26 июля – в дни всероссийского протеста против повышения пенсионного возраста. Коммунисты планируют начать митинг в 18:00 на площади им. Владимира Ленина.