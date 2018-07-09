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Общество

Нижегородская мэрия продлила срок подачи заявок на строительство детсада в ЖК "Аквамарин"

11 июля 2018 11:46  [310] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская мэрия продлила срок подачи заявок на строительство детсада в ЖК "Аквамарин" (ул. Деревообделочная). Об этом сообщается на сайте госзакупок, извещение о внесении изменений опубликовано 10 июля 2018 года.

Если ранее аукцион должен был состояться 5 июля, то теперь дата аукциона перенесена на 30 июля, срок подачи заявок – до 27 июля. Заказчиком выступает МКУ "ГлавУКС".

При этом в документации также содержится вопрос потенциального участника аукциона: сколько составляет срок исполнения контракта, так как в графике производственных работ указано, что 14 месяцев, а в проекте контракта – пять месяцев? В ответе на этот вопрос указано, что объект должен быть построен к 17 декабря 2018 года, то есть, с учетом переноса даты аукциона, у подрядчика на строительство остается и вовсе менее пяти месяцев.

Что касается второго садика, который должен быть построен в ЖК "Цветы" (ул. Академика Сахарова) – комиссия все же приняла решение заключить контракт с ООО "Грэйдстрой", которое и на первом, и на втором аукционе оказалось единственным участником. Но в первом случае заявка была признана не соответствующей требованиям. Стоимость контракта 256 млн рублей (на 6 млн ниже, чем в первом случае), срок ввода в эксплуатацию – также 17 декабря 2018 года.

Оба жилых комплекса, в которых планирует построить детские сады, построены фирмами ГК "Столица Нижний".

Напомним после того, как не состоялся первый аукцион по детсаду в "Цветах", в администрации поясняли, что повторный аукцион отложен до урегулирования вопроса с субсидиями, так как объект будет строиться за счет федеральных средств, которые заложены на 2018 год. Необходимо было решить вопрос с перераспределением части субсидий на 2019 год. По садику в "Аквамарине" аналогичная ситуация с субсидиями, но там вопрос строительства осложнялся еще и попаданием пятна застройки в санитарно-защитную зону АО "Мельинвест".

СПРАВКА:
ООО "Грэйдстрой" зарегистрировано в г. Дзержинске Нижегородской области, уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Денис Юрьевич Балыбин. Основной вид деятельности ООО - строительство жилых и нежилых зданий.

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