"ТНС энерго НН" направило в июне свыше 27 тысяч уведомлений о задолженности за электричество Общество

ПАО "ТНС энерго НН" направило своим клиентам свыше 27 тысяч уведомлений о задолженности за электричество в квитанциях за июнь 2018 года. Об этом пресс-служба компании сообщила 11 июля.

Согласно информации, уведомления направлены владельцам квартир и частных жилых домов, чья задолженность превысила двукратный норматив потребления. Общая сумма долга жителей Нижегородской области, уведомленных о возможном ограничении энергоснабжения в связи с непогашенной задолженностью, составила более 60 млн рублей.

Должникам, во избежание приостановления подачи электроэнергии, необходимо в течение 20 дней оплатить указанную в уведомлении сумму долга и представить подтверждающие документы в ПАО "ТНС энерго НН", обратившись по выбору: в очный или мобильный центр обслуживания клиентов (ЦОК); через сервис обратной связи или "Личный кабинет" на сайте nn.tns-e.ru.

По действующему законодательству, ресурсоснабжающие организации имеют право применять штрафные санкции после впервые образовавшейся задолженности. Должнику, отключенному от электроснабжения, для возобновления подачи электроэнергии необходимо оплатить не только всю сумму долга, но и расходы на отключение и подключение электроэнергии.