МЧС предупреждает о возможности затоплений из-за сильного ливня в Нижегородской области 11 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о сильном ливне в Нижегородской области 11 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 15:00 до 18:00 на территории области ожидается очень сильный дождь, возможен сильный ливень.

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ. Возможны локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полегание сельскохозяйственных посевов. Также возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Напомним, что после сильных дождей 9 и 10 июля в Нижнем Новгороде размыло брусчатку на недавно реконструированной Нижневолжской набережной и произошло частичное обрушение откоса на пешеходной части новой Волжской набережной.