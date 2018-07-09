Нижегородское правительство запланировало встречу с потенциальным инвестором по развитию стадиона на 16 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области запланировало встречу с потенциальным инвестором по развитию стадиона "Нижний Новгород" на 16 июля. Об этом и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил журналистам 11 июля 2018 года.



Называть компанию, которая заинтересовалась объектом, Сватковский пока не стал, но отметил, что это "серьезный девелопер, имеющий мощный капитал", который рассматривает возможность работы и в рамках государственно-частного партнерства.



"На следующей неделе, в понедельник, запланирована встреча с инвестором у губернатора. Мы послушаем о концепции, предметно все обсудим. Планируем по стадиону пройти, посмотреть. Конечно, мы заинтересованы в привлечении компетентных организаций, чтобы организовать эффективное партнерство в части управления стадионом", - сказал и.о. замгубернатора. Он также добавил, что все детали будут раскрыты только после серии переговоров.



Напомним, "Спорт-Инжиниринг" оценило эксплуатацию стадиона "Нижний Новгород" в 2018 году в 71,5 млн рублей.



Напомним также, что правительство РФ планирует финансирование содержания объекта на 70% в 2019-2023 годах, остальное бремя ляжет на регион. Ежегодная стоимость содержания объекта оценивается в 316 – 343 млн рублей.