Около 200 человек примут участие в обсуждениях проекта Стратегии-2035 в Дзержинске Нижегородской области 13 и 16 июля Общество

Обсуждения проекта Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года пройдут в Дзержинске 13 и 16 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 11 июля.

Согласно информации, в городе будут проведены две встречи, на одной из которых будут обсуждаться вопросы промышленного и экономического развития, а на втором – социальная сфера, вопросы образования и здравоохранения. Общее количество участников составит порядка 200 человек.

Так, участниками первой стратсессии станут руководители и сотрудники промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, предприятий потребительского рынка, ресурсоснабжающих организаций, предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспортных компаний, муниципальных учреждений, общественных организаций, партийных организаций, а также представители администрации Дзержинска, депутаты городской Думы.

Во второй стратегической сессии примут участие руководители и представители образовательных организаций (школ, детских садов), учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью, национальных диаспор, общественных и партийных организаций, органов ТОС, а также представители горадминистрации и Гордумы.

В рамках встреч будет организовано обсуждение целого ряда тем: "Наша земля (экология, культура и культурное наследие)", "Экономическое развитие", "Регион будущего", "Комфортная среда проживания", "Технологический и промышленный потенциал", "Пространственное развитие". Темы будут распределены между группами участников по отраслевому признаку.

Обсуждение проекта стратегии пройдет во Дворце детского творчества (пл. Ленина, 1). В пятницу, 13 июля, мероприятие начнется в 11:30.

Как сообщалось ранее, правительство области планирует внести проект Стратегии в минэкономразвития РФ в середине сентября 2018 года.

Напомним, летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий по обсуждению проекта. Основными рисками при реализации Стратегии названы отсутствие детализации и нехватка финансирования.