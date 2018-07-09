Нижегородское Заксобрание большинством голосов поддержало проект закона о пенсионной реформе Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области большинством голосов поддержало проект федерального закона о пенсионной реформе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 12 июля 2018 года.

От фракции КПРФ мнение о законопроекте выразил Владислав Егоров. Он отметил, что КПРФ считает эту инициативу сильным ударом по системе социальных гарантий и Конституции РФ. "Она выглядит примитивной и преследует одну цель – сократить количество пенсионеров", - отметил Егоров.

"За месяц с момента внесения проекта в Госдуму состоялось общественное обсуждение, и результаты его очевидны. Тысячи нижегородцев вышли на митинги против законопроекта. Против него выступили также многие профсоюзы", - сказал Владислав Егоров. Он предложил проголосовать за инициативу поименно.

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Владислав Атмахов также высказал отрицательное мнение по поводу реформы. "Это цинично и даже неразумно. Правительство перекладывает ответственность на нас с вами вместо того, чтобы принимать решение. Потом так и будет сказано, что решение было принято региональными парламентами. Мы, фракция ЛДПР, на этот законопроект никакого отзыва не пишем. Весь наш отзыв – это категорическое "нет", - подчеркнул Атмахов.

Он поддержал предложение Егорова сделать голосование поименным, так как "героев надо знать в лицо".

Депутат Ольга Щетинина (фракция "Единая Россия") отметила, что фракция поддерживает законопроект. "Мы понимаем обоснованность изменений и чувствуем заинтересованность Госдумы и правительства РФ в обсуждении параметров пенсионной реформы и тех мер, которые необходимо принять для обеспечения помощи населению по вопросу трудоустройства. Мы проводим встречи с гражданами, обсуждаем предложения и считаем нужным продолжить эту работу", - сказала Щетинина.

Она добавила, что нужно разработать программу переподготовки, систему выплат пособий по безработице, проработать вопрос досрочного выхода на пенсию граждан, занятых тяжелым физическим трудом, а также принять все возможные меры по увеличению продолжительности жизни, в том числе связанные с совершенствованием системы здравоохранения в России.

Вопрос о поименном голосовании по законопроекту в свою очередь тоже был поставлен на голосование. Не пожелали голосовать поименно 22 человека. За проголосовали 16, воздержались двое.

По итогам заседания за мнение КПРФ проголосовали семь человек, 36 против. Так же распределились голоса и по предложению фракции ЛДПР. За мнение "Единой России" проголосовали 35 человек, против семь, один воздержался.

Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.

Ранее фракция КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области внесла на рассмотрение областного парламента проект отрицательного отзыва на пенсионную реформу.