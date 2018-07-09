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Политика

Более 1,5 тысяч жителей Арзамаса Нижегородской области приняли участие в митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста

12 июля 2018 11:15  [248] Политика

Фото: пресс-служба НРО КПРФ

Более 1,5 тысяч жителей Арзамаса Нижегородской области приняли участие в митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии 12 июля 2018 года.

Согласно информации, в 18:00 11 июля на площади Мира собралось более 1,5 тысяч жителей города. Пришедшие на митинг граждане держали в руках плакаты с лозунгами: "Нет повышению пенсионного возраста!", "Плати, работай, умирай! Нужна ли такая "стабильность?", "Хочешь дожить до пенсии? Меняй власть!", "Антинародное Правительство в отставку!" и многие другие.

"Власть, которая учит нас патриотизму, на самом деле работает на зарубежных олигархов и бизнесменов. Пенсионеры в этой схеме являются "дойной коровой", которая заткнет образовавшуюся дыру в пенсионном фонде. Повышение пенсионного возраста опасно, так как это приведет в ближайшем будущем к безработице. Цинично и аморально сегодня говорить, что продолжительности жизни в России растет. За последние 30 лет продолжительность жизни увеличилась на 1,5 года. В советское время, когда человек уходил на пенсию, говорили, что он ушел на заслуженный отдых. Сегодня это называют временем дожития. Сегодня власть называет пенсионеров – "доживающие". Действующая власть дает однозначно понять – для нее нынешние пенсионеры – это лишние люди. КПРФ требует — Правительство Медведева в отставку. Государственной Думе России отклонить предложенный законопроект о повышении пенсионного возраста" — выступил перед митингующими первый секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.

Как сообщалось ранее, 12 июля Законодательное собрание Нижегородской области большинством голосов поддержало проект федерального закона о пенсионной реформе.

Напомним, Арзамас стал третьим городом Нижегородской области, в котором прошли протестные акции против законопроекта о пенсионной реформе. Кроме того, отделение подало уведомление в администрацию Нижнего Новгорода о проведении митинга протеста 26 июля – в дни всероссийского протеста против повышения пенсионного возраста. Коммунисты планируют начать митинг в 18:00 на площади им. Владимира Ленина.

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