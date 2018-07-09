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Общество

"Нижгортранс" сдаст в аренду НПАТ 50 автобусов за 3 млн рублей

12 июля 2018 12:48  [207] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МП "Нижгортранс" сдаст в аренду МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) 50 автобусов по итогам аукциона. Об этом сообщается на портале национальной электронной площадки 6 июля 2018 года.

Согласно протоколу, единственным участником аукциона стало МП "Нижегородская городская транспортная компания", с ним и будет заключен контракт по предоставлению 50 автобусов НПАТ в аренду. Таким образом, одно муниципальное предприятие города предоставляет транспорт другому муниципальному предприятию. Агентство сообщало о том, что НПАТ планировал взять в аренду 50 полунизкопольных автобусов, оснащенных дизельным двигателем, начиная с 21 июля сроком почти на полгода (164 дня). Автобусы будут обслуживаться автопарками НПАТ № 1 (10 единиц) и № 3 (40 единиц). Цена контракта не изменилась и составляет 2,98 млн рублей. При этом ранее в департаменте транспорта администрации города объясняли аренду автобусов нехваткой транспорта.

Отметим, что "Нижгортранс" создавался для эксплуатации новых поступающих в город муниципальных автобусов. В 2017 году 200 автобусов, которые закупил муниципалитет, поступили на баланс этого предприятия. При этом данное предприятие перевозку пассажиров не осуществляет, ее осуществляет НПАТ.

Напомним, "Нижгортранс" был создан в июле 2017 года. При этом "Нижегородпассажиравтотранс" продолжал и продолжает работать в штатном режиме. Гендиректором "Нижгортранса" в 2017 году стал бывший замдиректора "Нижегородпассажиравтотранса" Александр Хватов, который теперь снова перешел на работу в НПАТ на должность и.о. гендиректора после ухода Артема Коновалова. После ухода Хватова, по данным единого государственного реестра юрлиц, обязанности гендиректора в "Нижгортрансе" исполняет Ольга Коробова.

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