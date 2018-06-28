"Нижегородпассажиравтотранс" планирует взять в аренду 50 автобусов почти за три млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) планирует взять в аренду 50 автобусов почти за три млн рублей. Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок 28 июня 2018 года.



Согласно информации, НПАТ возьмет в аренду 50 полунизкопольных автобусов, оснащенных дизельным двигателем, начиная с 21 июля сроком почти на полгода (164 дня). Автобусы будут обслуживаться автопарками НПАТ № 1 (10 единиц) и № 3 (40 единиц).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,98 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля, сам аукцион назначен на 9 июля.



Напомним, нижегородский дептранс планирует увеличить число социальных маршрутов за счет отмены коммерческих. Планируется закупить порядка новых 400 автобусов на газомоторном топливе, а также марки "Вектор". Однако сроки закупки пока неизвестны. При этом с сентября дептранс планирует отменить 12 частных маршрутов.



Напомним также, что долг НПАТ на 1 июня 2018 года составил почти 1,16 млрд рублей.