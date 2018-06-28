Дептранс объяснил приобретение 50 автобусов в аренду для "Нижегородпассажиравтотранса" нехваткой транспорта Общество

Дептранс объяснил приобретение 50 автобусов в аренду для Нижегородпассажиравтотранса нехваткой транспорта Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент транспорта администрации города объяснил приобретение 50 автобусов в аренду для МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) нехваткой транспорта. Об этом заместитель директора профильного департамента Дмитрий Рябичев сообщил 29 июня 2018 года.



Он пояснил, что транспорт необходим для "закрытия насущных проблем". "Есть насущные проблемы, которые нужно решать уже сейчас. Выпуск на линию автобусов сокращен, потому что не хватает подвижного состава и водителей. Дождемся итогов аукциона. Рано говорить, кто будет в числе участников аукциона, но кого-то привлечь реально", - сказал он. На какие именно маршруты выйдут 50 автобусов, он пока не ответил. Согласно аукционной документации, автобусы будут обслуживаться автопарками НПАТ № 1 (10 единиц) и № 3 (40 единиц). НПАТ возьмет в аренду 50 полунизкопольных автобусов почти за три млн рублей, оснащенных дизельным двигателем, без водителей, начиная с 21 июля сроком почти на полгода (164 дня).



На вопрос журналистов о том, не берут ли автобусы в аренду взамен 12 отменяемых в сентябре коммерческих маршрутов, Рябичев рассказал, что окончательного решения, для чего именно необходимы автобусы, пока нет.



Журналисты также поинтересовались, где НПАТ будет брать водителей на 50 дополнительных автобусов. Он сообщил, что сейчас "Нижегородпассажиравтотранс" проводит работу по направлению водителей на обучение, идет активная работа со службой занятости населения.



Относительно закупки новых 400 автобусов, Рябичев сказал, что автобусы будут закуплены в течение нескольких месяцев. "Нельзя четко обещать по срокам. Определяются источники финансирования. Возможно, часть автобусов мы закупим в сентябре, но если сумма контракта превысит 1 млрд рублей, то нужны общественные слушания, и тогда срок удлиняется. Поэтому, часть закупим раньше, основную часть - позже. Все будет поэтапно", - добавил он.



Напомним, областное министерство финансов выразило сомнения в возможности выделить средства на автобусы для Нижнего Новгорода в 2018 году.