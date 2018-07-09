Законопроект о праздновании Дня российского футбола поступил в Госдуму Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Член комитета по контролю и регламенту Государственной Думы РФ Дмитрий Белик (фракция "Единая Россия") 12 июля 2018 года выступил с инициативой создать новую памятную дату - День российского футбола. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Дмитрий Белик предлагает отмечать новый праздник 22 октября – в день рождения советского вратаря Льва Яшина. Парламентарий напомнил, что футболист является автором уникального достижения: он провел 22 сезона в клубе "Динамо" и был первым вратарем в советском футболе, кто не пропустил ни одного мяча.

"Всего же Лев Яшин сыграл 207 "сухих" матчей из 438 зачетных в символическом Клубе своего имени, в который входят отечественные голкиперы, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Ни один вратарь мира не пользовался такой популярностью. Поэтому 22 октября, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан – Днем российского футбола, так как любовь к футболу всех без исключения возрастов общеизвестна", - добавил инициатор законопроекта.

Кроме того, депутат обратил внимание на успехи российской сборной по футболу на Чемпионате мира 2018 года. Впервые сборная России, образованная в 1992 году, смогла выйти в плей-офф турнира, дойдя до четвертьфинала. По словам Дмитрия Белика, День российского футбола может дать новый импульс развития отечественного спорта.