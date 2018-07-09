Последние новости рубрики Спорт
12 июля 2018 16:43  [70] Подрядчик планирует завершить капремонт малой чаши центрального бассейна в Дзержинске Нижегородской области к сентябрю
12 июля 2018 15:45  [124] Законопроект о праздновании Дня российского футбола поступил в Госдуму
12 июля 2018 13:01  [154] БК НН подписал контракт с американским защитником Аароном Бруссардом
11 июля 2018 17:27  [261] Облправительство ставит перед тренерским штабом ФК НН задачу войти в четверку лучших клубов первенства ФНЛ
11 июля 2018 10:35  [334] Дмитрий Черышев приступил к исполнению обязанностей главного тренера ФК "Нижний Новгород"
09 июля 2018 18:55  [1406] "Футбольные команды к концу 40-х годов были во всех уважающих себя райцентрах Нижегородской губернии", - Борис Пудалов
09 июля 2018 18:38  [313] Первый в Нижегородской области задокументированный футбольный матч был прерван полицейским, - комитет по делам архивов
09 июля 2018 16:03  [171] Нижегородские легкоатлетки завоевали одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате России
09 июля 2018 09:11  [694] Главным тренером ФК "Нижний Новгород" может быть назначен Дмитрий Черышев, - РБК
08 июля 2018 10:49  [1502] Глеб Никитин назвал уроженца Нижнего Новгорода Дениса Черышева одним из ярчайших игроков ЧМ-2018
Спорт

Законопроект о праздновании Дня российского футбола поступил в Госдуму

12 июля 2018 15:45  [124] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Член комитета по контролю и регламенту Государственной Думы РФ Дмитрий Белик (фракция "Единая Россия") 12 июля 2018 года выступил с инициативой создать новую памятную дату - День российского футбола. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Дмитрий Белик предлагает отмечать новый праздник 22 октября – в день рождения советского вратаря Льва Яшина. Парламентарий напомнил, что футболист является автором уникального достижения: он провел 22 сезона в клубе "Динамо" и был первым вратарем в советском футболе, кто не пропустил ни одного мяча.

"Всего же Лев Яшин сыграл 207 "сухих" матчей из 438 зачетных в символическом Клубе своего имени, в который входят отечественные голкиперы, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. Ни один вратарь мира не пользовался такой популярностью. Поэтому 22 октября, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан – Днем российского футбола, так как любовь к футболу всех без исключения возрастов общеизвестна", - добавил инициатор законопроекта.

Кроме того, депутат обратил внимание на успехи российской сборной по футболу на Чемпионате мира 2018 года. Впервые сборная России, образованная в 1992 году, смогла выйти в плей-офф турнира, дойдя до четвертьфинала. По словам Дмитрия Белика, День российского футбола может дать новый импульс развития отечественного спорта.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph