Нижегородский "Облсовпроф" обратился к депутатам с письмом против повышения пенсионного возраста Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский областной союз организаций профсоюзов ("Облсовпроф") 11 июля 2018 года обратился к депутатам с открытым письмом против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте организации.

Письмо адресовано депутатам Госдумы РФ, представителям Совета Федерации от Нижегородской области и депутатам регионального Заксобрания. В нем, в частности, говорится, что "принуждение" пожилых людей к труду приведет к ухудшению их здоровья (вырастут реальные расходы на медицинское обслуживание и выплату других пособий); опыт большинства зарубежных стран показывает, что данное решение может иметь последствия серьезного роста безработицы, а также усугубления конфликта поколений (на рынке труда появится около 10 млн потенциальных работников, которых необходимо обеспечить рабочими местами).

"Главное, что повышение пенсионного возраста не приводит к существенному повышению пенсий, то есть не решает проблемы улучшения уровня и качества жизни пожилых людей", - говорится в тексте письма.

Также в нем сообщается, что 60% проблем пенсионной системы лежит за ее пределами, поэтому повышение пенсионного возраста не своевременно на современном этапе, а высокие пенсии на Западе обусловлены не поздним выходом на пенсию, а достойными зарплатами и добровольной накопительной системой.

"Поддерживая инициативу в части внесения изменений в действующую государственную пенсионную систему, в целях ее долгосрочной финансовой устойчивости предлагаем: увеличить заработную плату работников за счет стимулирования развития производственной сферы; создать необходимое количество рабочих мест с достойной оплатой труда, позволяющей формировать пенсию без дотаций; привлечь в пенсионную систему самозанятых работников на общих основаниях по уплате страховых взносов либо организовать для них самостоятельную пенсионную систему; изменить методику расчета "прожиточного минимума", ориентируясь на "минимальный социальный бюджет"; вывести досрочных пенсионеров из общей пенсионной системы либо довести тариф страховых взносов для этой категории до величины, покрывающей обязательства перед застрахованными лицами; ликвидировать льготные категории плательщиков страховых взносов (по профессиям, отраслям и территориям); государственных служащих включить в общую страховую пенсионную систему на общих основаниях по уплате страховых взносов и расчету размера пенсии", - говорится в письме.

Кроме того, "Облсовпроф" предложил ввести государственную монополию на производство алкогольной продукции.

Напомним, нижегородское Заксобрание большинством голосов поддержало проект закона о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсионного возраста. При этом большинство присутствующих на заседании народных избранников отказалось от поименного голосования (при котором становится публичной информация о том, кто как проголосовал).