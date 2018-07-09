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Общество

Действия конкурсного управляющего "Квартстрой-центра" находятся на контроле правительства области, - минстрой

12 июля 2018 17:38  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Действия конкурсного управляющего ООО "Квартстрой Центр" по обжалованию определений о включении в реестр требований жилых помещений участников строительства находятся на контроле правительства области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 12 июля 2018 года.

В ведомстве уточнили, что 17 жалоб в апелляционном порядке направлены в отношении определений о включении в реестр требований жилых помещений участников строительства.

"Обращение в апелляционный суд вызваны мнением конкурсного управляющего, что судом первой инстанции не в полном объеме учтены особенности взаимоотношений между физическими лицами, должником и посредниками, участвовавшими в привлечении денежных средств граждан. А отсутствие четкой определенности по таким взаимоотношениям может затруднить или поставить под сомнение возможность последующего удовлетворения требований участников строительства. Таким образом, апелляционные жалобы направлены не на отмену, а на изменение определений суда о включении в реестр", - отметили в министерстве.

Также, как заверяет минстрой, разрешение апелляционным судом соответствующих жалоб не затрагивает факт их участия в строительстве, носит процессуальный характер и не ставит под угрозу перспективы участия граждан в будущем строительстве, "а лишь позволяет избежать дополнительных судебных препятствий и, как следствие, увеличения сроков по дорожной карте".

Ранее сообщалось, что дольщики ЖК "Новинки Smart City" (Богородский район Нижегородской области) опасаются своего исключения из реестра кредиторов в рамках процедуры банкротства ООО "Квартстрой-центр".

Напомним также, что облправительство подписало договор о намерениях с ПАО "Орелстрой" для достройки ЖК "Новинки Smart City" в феврале 2018 года. Ожидается, что до конца года будет построено 20 тысяч кв.м. По данным дольщиков, на конец июня 2018 года работы на объекте не начаты. По неофициальной информации, потенциальный застройщик от своих намерений не отказывается, но переговорный процесс пока не завершен.

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