Движение транспорта в районе ул. Семашко-Ульянова Нижнего Новгорода будет запрещено с 28 сентября по 19 октября Общество

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Движение транспорта в районе ул. Семашко-Ульянова Нижнего Новгорода будет запрещено с 28 сентября по 19 октября 2018 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Согласно информации, в связи с производством строительно-монтажных работ, на основании обращения ООО "Теплоэнерго" движение транспорта будет запрещено с 8:00 28 сентября до 23:00 19 октября по ул. Семашко и ул. Ульянова в районе домов № 9 и № 20 по ул. Семашко с организацией объезда зоны производства работ по прилегающим улицам.