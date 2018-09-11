Нижегородская прокуратура выясняет причины разлива растворителя с последующим пожаром на заводе в Дзержинске Происшествия

пожар на заводе Нижегородхим Фото: из соцсети ВКонтакте

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту разлива растворителя с последующим пожаром на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске. Об этом сообщает ведомство.

Пожар на химическом предприятии произошел 12 сентября. В огне погиб один человек, его личность устанавливается, ещё одна женщина с ожогами 10% тела была госпитализирована.

По уточнённой информации, пожар произошёл в складском помещении в ООО "Нижегородхим". В результате пожара обгорели ёмкости с растворителем, два легковых автомобиля и полуприцеп-цистерна на общей площади 800 кв.метров.

Также произошел разлив растворителя на площади 300 кв. м. с последующим возгоранием.

"По факту данного происшествия прокуратура Нижегородской области организовала проверку соблюдения федерального законодательства при производстве и выполнении опасных работ", - говорится в сообщении ведомства.

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"Нижегородхим" выпускает продукцию химической промышленности и нефтехимии для производства и конечного потребления, а также и различные емкости для их хранения и транспортировки.