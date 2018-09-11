Пожар на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске: хронология событий Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на заводе "Нижегородхим" в Дзержинске: хронология событий

Сообщение о пожаре на химическом предприятии по адресу Автозаводское шоссе, 5 в Дзержинске нижегородской области поступило в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в 10:23.

Пожар был локализован в 11:39. По предварительным данным МЧС, в результате пожара погиб один человек, ещё один с ожогами 10% тела был госпитализирован в дзержинскую БСМП.

Позднее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении проверок атмосферного воздуха на границе жилой зоны города, с учетом направления ветра.

Пожар был ликвидирован на площади 800 кв. метров в 13:00. Как сообщили в МЧС, угрозы повторных возгораний нет. Вся информация по пожару передана в следственные органы. По предварительным данным, причиной пожара могли стать технологические операции, связанные с переливом растворителя, после чего произошёл разлив жидкости и её возгорание.

СПРАВКА:

"Нижегородхим" выпускает продукцию химической промышленности и нефтехимии для производства и конечного потребления, а также и различные емкости для их хранения и транспортировки.