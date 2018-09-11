Посевная компания завершается в Нижегородской области Общество

Посевная компания заканчивается в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

По данным на 14 сентября 2018 года озимые культуры в Нижегородской области посеяны на площади 189,3 тысяч га, что составляет 98,4% от запланированного объема.

"Посевные работы находятся под постоянным контролем министерства. Сев озимых осуществляется в оптимальные агротехнические сроки с применением удобрений и использованием высококачественных семян, что является основой получения хорошего урожая", - сказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

Ранее сообщалось, что сейчас в регионе также завершается уборка зерновых культур.

Напомним, нижегородские аграрии получат 106,1 млн рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ.