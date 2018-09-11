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Общество

Конкурсы на право организации питания в нижегородских школах планируют провести в конце октября

17 сентября 2018 15:50  [95] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Конкурсы на право организации питания в нижегородских школах планируют провести в конце октября. О планах по изменению действующего порядка в сфере питания на комиссии Гордумы по соцполитике рассказала директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова 17 сентября 2018 года.

Отметим, что вопрос был инициирован депутатом Евгением Лазаревым. Он напомним, что положение о новом порядке организации питания принято и вступило в силу с 15 сентября.

"Сложилась такая ситуация, что ждали конкурсов после 15 сентября. В итоге контракты с организаторами питания (МП "ЕЦМЗ" и ООО ТД "Народный – прим. НИА "Нижний Новгород") закончились, а вступление в силу нового нормативно-правового акта подвисает в воздухе. Как детям питаться?", - поинтересовался Лазарев.

"Действительно, контракты действовали до 31 августа. Были подписаны допсоглашения на один месяц, что не противоречит законодательству. Директора подписали соглашения с теми, с кем ранее работали. Как только будут внесены изменения, тогда будут согласованы документы и направлены в департамент экономики. Вопрос о допсоглашениях был согласован с прокуратурой и УФАС", - ответила Тарасова.

"Меня это не устраивает. То, что это законно, нельзя говорить. Надо в суд тогда идти. То, с чем не были согласны депутаты и общественность, все это продолжается", - заметил Лазарев.

Тарасова пояснили, что конкурсы планируется провести в конце октября, по окончании первой четверти в школах.

"Это серьезный вопрос, так нельзя ломать, а контроль за качеством надо всегда осуществлять", - добавил депутат Гордумы Владимир Герасичкин.

Напомним, в начале сентября администрация города создала в соцсети Facebook группу для родителей "Контроль детского питания". Родители могут размещать информацию о недостатках в работе столовых, пищевых блоков или персонала муниципальных образовательных организаций. По каждому сообщению специалисты профильного департамента проведут проверку, результаты которой будут направлены заявителю.

Напомним также, что после поступивших жалоб в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС), в адрес администрации и Думы были направлены предупреждения о нарушении закона "О защите конкуренции", устранить нарушения УФАС просил в срок до 6 июля. После этого был разработан проект положения об организации конкурсов.

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