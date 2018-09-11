Дмитрий Сватковский уволен с должности и.о. замгубернатора Нижегородской области в связи с избранием в Госдуму

Дмитрий Сватковский
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Дмитрий Сватковский уволен с должности и.о. заместителя губернатора Нижегородской области в связи с избранием в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Увольнение Дмитрия Сватковского состоялось 17 сентября.
Напомним, что Дмитрий Сватковский победил на довыборах в Госудуму РФ по округу №129. Он получил наибольшее, по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами, число голосов избирателей.
Напомним также, что в выборах на должность губернатора региона победил Глеб Никитин, получивший 708 807 голосов избирателей, что составляет 67,75%.
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