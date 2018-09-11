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Происшествия

Получившая ожоги после взрыва на нижегородском заводе Свердлова женщина скончалась в больнице

18 сентября 2018 13:59  [255] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина, доставленная в ожоговый центр после взрыва на заводе Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, скончалась в больнице. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Пострадавшая скончалась 17 сентября.

Напомним, что взрыв на заводе в Дзержинске произошел утром 31 августа в здании утилизации мин. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. От взрыва разрушилась территория цеха на площади около 100 кв. метров. В частности, повредилась кровля и часть стены, кроме того, в помещении начался пожар.

На пожаре погибли пять сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги. Одну из пострадавших, находящуюся в тяжелом состоянии, доставили в Российский ожоговый центр (Университетская Клиника ПИМУ).

Именно эта женщина и скончалась в больнице 17 сентября.

Напомним, что правительство Нижегородской области и администрация Дзержинска окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим на заводе Свердлова.

Фонд социального страхования РФ также выплатит семьям погибших по 1 млн. рублей.

Как сообщалось ранее, глава Нижегородской области Глеб Никитин взял на личный контроль ликвидацию последствий происшествия на заводе. Он поручил оказать меры поддержки пострадавшим и семьям погибших.

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