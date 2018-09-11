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Экономика

Дума Нижнего Новгорода утвердила увеличение бюджета почти на 200 млн рублей в сентябре

19 сентября 2018 10:59  [61] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дума Нижнего Новгорода утвердила увеличение бюджета почти на 200 млн рублей в сентябре. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании 19 сентября 2018 года.

Доходы бюджета увеличились на сумму 195,925 млн рублей, расходы – на 195,788 млн рублей. В том числе 93,5 млн рублей составила субсидия из бюджета на возмещение затрат транспортным предприятиям города (каким именно – не уточняется); 20 млн рублей – субсидия на возмещение части затрат МП "Нижегородэлектротранс" по перевозке пассажиров в метро. По статье непрограммных расходов 8 млн рублей будут потрачены на субсидию в виде имущественного взноса для обеспечения уставной деятельности АНО "Институт развития городской среды области"; 26,6 млн рублей пойдут на проектно-изыскательские работы по строительству школы в микрорайоне "Юг" и пристроя к школе № 117 в Сормовском районе и другие направления; 15 млн рублей - увеличение резервного фонда. В корректировку бюджета также входят расходы на приобретение новогодней елки за 10 млн рублей.

Кроме того, 39,3 млн рублей будет потрачено на оплату коммунальных услуг в детсадах и 32,8 на оплату коммунальных услуг в школах; 5,3 млн рублей пойдут на установку светофоров и дорожных знаков у школ и детсадов; 14 млн рублей будут направлены в МП "ЕЦМЗ" на погашение долгов.

С учетом изменений, доходы бюджета составят 32 млрд 937 млн рублей, расходы – 34 млрд 130 млн рублей, размер дефицита незначительно уменьшится и составит 1 млрд 192 млн рублей.

Напомним также, что в статью расходов включено приобретение новогодней ели и украшений для неё за 10 млн рублей.

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