Администрация Нижнего Новгорода заключила соглашение со "Сбербанком" о разработке стратегии развития города Политика

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода заключила соглашение со "Сбербанком" о разработке стратегии развития города. Соглашение было подписано 19 сентября в ходе международного Digital Summit 2018.

В первый день форума глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и управляющий головным отделением ПАО Сбербанк по Нижегородской области Сергей Алимов подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение определяет основы сотрудничества в сфере разработки стратегии развития Нижнего Новгорода.

Владимир Панов пояснил, что после разработки стратегии развития Нижегородской области по инициативе главы региона Глеба Никитина "пришло время разработать стратегию для Нижнего Новгорода".

Мэр города отметил, что в течение месяца планируется завершить все подготовительные процедуры и объявить конкурс по выбору компании, которая проведет исследование для дальнейшей разработки стратегии. "Средства на разработку будут направлены не из бюджета Нижнего Новгорода. В этом заключается серьезнейший вклад Сбербанка в завтрашний день нашего города. В 2019 году результат этого труда будет представлен жителям Нижнего Новгорода и экспертному сообществу", - подчеркнул Владимир Панов.

В свою очередь Сергей Алимов заявил, что Сбербанк является стратегическим партнером городской администрации. "Сбербанк хочет стать частью значительных изменений в городе. Мы предложили такую помощь, в том числе, чтобы реализовывать новые финансовые продукты, которые в настоящее время требуются Нижнему Новгороду и России в целом. Стратегия включает в себя спорт, здравоохранение, объекты культурного наследия и прочие вещи. Для нас это вызов – вместе с администрацией разработать финансовые инструменты, позволяющие лидировать и делать город красивее. Данным соглашением мы закрепили наши намерения и готовность и в дальнейшем поддерживать значимые для развития региона проекты", - резюмировал он.

Напомним, что в первый день саммита глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал три соглашения для развития IT-технологий в регионе.