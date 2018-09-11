Китайская компания может привлечь инвестиции в продолжение строительства метро и северного обхода Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Китайская компания может привлечь инвестиции в продолжение строительства метро, северного обхода Нижнего Новгорода и моста в Подновье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Речь идет о компании Halls International Holding Limited, которая занимается привлечением зарубежных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов. Компания посетила Нижегородскую область с ознакомительным визитом.

И.о.заместителя губернатора региона Сергей Морозов представил китайской делегации проекты, которые потенциально могут заинтересовать иностранных инвесторов: продолжение строительства метрополитена, моста в Подновье, северного обхода Нижнего Новгорода.

Как сказал представитель Halls International Holding Limited Фок Мэн Фонг Томас, если руководство компании видит перспективы возврата инвестиции от реализации проекта вернуться, то в этом случае привлекаются партнеры для финансирования проектов.

В настоящее время Halls International Holding Limited финансирует нескольких проектов транспортной инфраструктуры, строительстве порта и нефтеперерабатывающего завода.

Фок Мэн Фонг Томас добавил, что на анализ инвестиционной привлекательности проекта специалистам компании, как правило, требуется 100 дней.

И.о.заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов представил китайской делегации проекты, которые потенциально могут заинтересовать иностранных инвесторов: продолжение строительства метрополитена, моста в Подновье, северного обхода Нижнего Новгорода.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов детально проинформировал о мерах государственной поддержки проектов государственно-частного партнерства в Нижегородской области.

"После того, как наши потенциальные партнеры ознакомятся с деталями реализации предложенных им проектов, мы надеемся на повторную встречу. Ее итогом может стать подписание протокола о намерениях, где будут прописаны конкретные этапы наших дальнейших действий", - подвел итоги встречи Сергей Морозов.