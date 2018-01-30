"Проект путепровода в Подновье очень тяжёлый и для бюджета, и для инвесторов", - Вадим Власов Общество

Вадим Власов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Проект путепровода в Подновье очень тяжёлый и для бюджета, и для инвесторов", - сказал НИА "Нижний Новгород" и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов 1 февраля 2018 года.

Он подчеркнул, что этот проект "тяжёлый" как для областного, так и для федерального бюджета.

На вопрос о том, будет ли рассматриваться строительство моста или тоннеля на этом участке в ближайшей перспективе, Власов ответил, что на данный момент в регионе есть более первоочередные проекты.

Напомним, прежним главой региона Валерием Шанцевым планировалось строительство двух новых мостов через Волгу в Нижнем Новгороде – дублёра борского моста и моста в районе д. Подновье. Об этих планах он заявил в 2007 году. Объем инвестиций по Подновью тогда оценивался почти в 30 млрд рублей. К концу пребывания Шанцева на посту губернатора – в 2017 году – дублёр Борского моста со всеми подходами был достроен. А уже после его ухода стало известно, что по второму мосту проект заморожен.

Как сообщалось ранее, в январе 2016 года правительство региона рассматривало вариант строительства тоннеля в Подновье. Затраты оценивались в 15 млрд рублей. Также сообщалось, что в 2008 году ОАО "Институт Гипростроймост" вело проектирование четырёхполосного вантового моста на этом участке.