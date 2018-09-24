МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) пытается оспорить в суде введение запрета на расчетные операции предприятия. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда области 21 сентября 2018 года.
В исковом заявлении НПАТ просит признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Нижегородской области Валенцовой Я.А. от 11 сентября 2018 года о введении запрета на осуществление расчетных операций через третьих лиц. Речь идет об обязании ООО "Ситикард" перечислять поступающие денежные средства на депозитный счет УФССП, а не на счет НПАТ. Отметим, что определение суда находится в разделе "Банкротные дела".
В определении суда сообщается о том, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126, 199 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В частности, к заявлению не приложен документ, подтверждающий отправку в адрес взыскателя по оспариваемому постановлению, либо вручение им копии направленного в арбитражный суд заявления. Иск пока оставлен без движения.
"Нижегородпассажиравтотрансу" предложено устранить нарушения в срок до 12 октября, в противном случае, заявление рассмотрено не будет.
Добавим также, что НПАТ оспаривает в суде постановление налоговой инспекции о назначении предприятию штрафа. Решение еще не вынесено. В июле Дума одобрила передачу двух зданий НПАТ в залог налоговой службе области во избежание критического состояния в работе предприятия.
Напомним, кредиторская задолженность НПАТ на 1 сентября 2018 года составила 1 млрд 145 млн рублей.
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