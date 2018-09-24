"НПАТ" пытается оспорить в суде введение запрета на расчетные операции предприятия Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) пытается оспорить в суде введение запрета на расчетные операции предприятия. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда области 21 сентября 2018 года.

В исковом заявлении НПАТ просит признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Нижегородской области Валенцовой Я.А. от 11 сентября 2018 года о введении запрета на осуществление расчетных операций через третьих лиц. Речь идет об обязании ООО "Ситикард" перечислять поступающие денежные средства на депозитный счет УФССП, а не на счет НПАТ. Отметим, что определение суда находится в разделе "Банкротные дела".

В определении суда сообщается о том, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126, 199 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В частности, к заявлению не приложен документ, подтверждающий отправку в адрес взыскателя по оспариваемому постановлению, либо вручение им копии направленного в арбитражный суд заявления. Иск пока оставлен без движения.

"Нижегородпассажиравтотрансу" предложено устранить нарушения в срок до 12 октября, в противном случае, заявление рассмотрено не будет.

Добавим также, что НПАТ оспаривает в суде постановление налоговой инспекции о назначении предприятию штрафа. Решение еще не вынесено. В июле Дума одобрила передачу двух зданий НПАТ в залог налоговой службе области во избежание критического состояния в работе предприятия.

Напомним, кредиторская задолженность НПАТ на 1 сентября 2018 года составила 1 млрд 145 млн рублей.