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Общество

Теплоэнерго досрочно обеспечило теплом 149 нижегородских детсадов по заявкам руководителей

25 сентября 2018 13:32  [380] Общество

Фото: Теплоэнерго

Теплоэнерго досрочно обеспечило теплом 149 нижегородских детсадов по заявкам руководителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такое количество составляет примерно треть от общего числа детских садов и школ, подключенных к сетям Теплоэнерго.

Ранее Теплоэнерго сообщало, что компания приступила к подаче тепла в детские сады, школы и медицинские учреждения Нижнего Новгорода по заявкам соцобъектов с 18 сентября.

Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 26 сентября.

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