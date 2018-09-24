Теплоэнерго досрочно обеспечило теплом 149 нижегородских детсадов по заявкам руководителей Общество

Фото: Теплоэнерго

Теплоэнерго досрочно обеспечило теплом 149 нижегородских детсадов по заявкам руководителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такое количество составляет примерно треть от общего числа детских садов и школ, подключенных к сетям Теплоэнерго.

Ранее Теплоэнерго сообщало, что компания приступила к подаче тепла в детские сады, школы и медицинские учреждения Нижнего Новгорода по заявкам соцобъектов с 18 сентября.

Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 26 сентября.