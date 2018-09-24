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Теплоэнерго досрочно обеспечило теплом 149 нижегородских детсадов по заявкам руководителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Такое количество составляет примерно треть от общего числа детских садов и школ, подключенных к сетям Теплоэнерго.
Ранее Теплоэнерго сообщало, что компания приступила к подаче тепла в детские сады, школы и медицинские учреждения Нижнего Новгорода по заявкам соцобъектов с 18 сентября.
Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируется начать с 26 сентября.
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