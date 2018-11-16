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Экономика

Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей; спрос превысил предложение в 2 раза

23 ноября 2018 12:39  [1353] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область завершила размещение облигационного займа объемом 10 млрд рублей. Об этом со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина сообщила пресс-служба главы и правительства области.

"Спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза, что говорит о доверии инвесторов к области", - сказал Глеб Никитин.

"Мы привлекли средства по оптимальной ставке и на длительный срок. Это позволит избежать пиков платежей и сэкономить на обслуживании госдолга региона", - добавил губернатор.

В пресс-службе сообщили также, что при размещении облигационного займа ставка по купонам составила 8,68%. Срок обращения облигаций составит 5,5 лет.

Номинал облигации составляет 1 тысяча рублей. Первый купон определяется по результатам букбилдинга, ставки 2-22 купонов равны первому. Облигации имеют квартальные купоны: 1-21 купоны - 91 день, 22-й купон - 99 дней. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала будут выплачены в дни окончания 6-го, 10-го, 14-го, 18-го и 22-го купонов.

Генеральным агентом размещения выступает ПАО "Совкомбанк", организаторами - ООО "БК Регион", "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Напомним, что с 1 января по 1 ноября 2018 года госдолг Нижегородской области уменьшился на 4,2% и составил 72,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года Нижегородская область разместила облигационный заем на 12 млрд рублей. Ставка по купонам составила 8,1% годовых. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.

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