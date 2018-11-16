Нижегородский "ЕЦМЗ" планирует провести модернизацию школьных пищеблоков Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородский МП "Единый центр муниципального заказа" планирует провести модернизацию школьных пищеблоков. Об этом рассказал и.о. директора "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин в ходе инспекции по школам 23 ноября 2018 года.

Во время посещения мясного цеха Владимир Жмакин напомнил, что в начале этого учебного года, когда он возглавил предприятие, было много жалоб от родителей на качество школьного питания.

"На приемке продукции и в цехах мы организовали фото- и видеосъемку. Если вдруг появляются вопросы к качеству товара, мы можем в этот же день проверить, на каком этапе произошел сбой. Кроме того, мы заключили еще больше договоров с контрольными лабораториями, куда ежедневно сдаем продукцию на проверку качества", - пояснил он.

"В ближайшие годы в реконструкцию школьных пищеблоков будет вложено около 50 млн рублей", – заявил Владимир Жмакин.

Напомним, "ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора школьного питания в 143 нижегородских школах. Среди требований, которые предъявляли к участникам, – минимум три года работы в сфере детского питания и обязательные инвестиции в школьный пищеблок. Также победитель конкурса обязан согласовывать цены на закупку продуктов с администрацией, чтобы не было сомнений в качестве продукции.

Ранее, в Нижнем Новгороде создали группу для родителей в соцсети Facebook - "Контроль детского питания".