Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2018 10:01  [86] "Мы постараемся сделать всё, чтобы мамы чувствовали себя комфортно и уверенно в любой ситуации", - Денис Москвин
25 ноября 2018 09:30  [476] "Празднуя День матери, мы утверждаемся в мысли, что никакие невзгоды нам не страшны", - Евгений Лебедев
24 ноября 2018 12:29  [954] Мероприятия по охране лесов Нижегородской области от пожаров в 2018 году выполнены на 100%
24 ноября 2018 09:39  [1058] Порывы ветра до 20 м/с и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
24 ноября 2018 09:10  [1072] "Огромное счастье и величайшая ответственность - дать жизнь новому человеку", - Глеб Никитин
24 ноября 2018 06:02  [1138] Синоптики прогнозируют сохранение гололедицы в Нижегородской области 24-26 ноября
23 ноября 2018 20:45  [1150] Нижний сегодня: главные события дня
23 ноября 2018 19:47  [1019] "Около 10 тысяч нижегородцев приняли участие в программе "Ты – предприниматель", - Глеб Никитин
23 ноября 2018 19:14  [286] Три парка благоустроили в Кулебаках Нижегородской области в рамках формирования комфортной городской среды
23 ноября 2018 19:01  [162] День морской пехоты отметят в Нижнем Новгороде 24 и 25 ноября
Общество

Нижегородский "ЕЦМЗ" планирует провести модернизацию школьных пищеблоков

23 ноября 2018 14:57  [1409] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородский МП "Единый центр муниципального заказа" планирует провести модернизацию школьных пищеблоков. Об этом рассказал и.о. директора "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин в ходе инспекции по школам 23 ноября 2018 года.

Во время посещения мясного цеха Владимир Жмакин напомнил, что в начале этого учебного года, когда он возглавил предприятие, было много жалоб от родителей на качество школьного питания.

"На приемке продукции и в цехах мы организовали фото- и видеосъемку. Если вдруг появляются вопросы к качеству товара, мы можем в этот же день проверить, на каком этапе произошел сбой. Кроме того, мы заключили еще больше договоров с контрольными лабораториями, куда ежедневно сдаем продукцию на проверку качества", - пояснил он.

"В ближайшие годы в реконструкцию школьных пищеблоков будет вложено около 50 млн рублей", – заявил Владимир Жмакин.

Напомним, "ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора школьного питания в 143 нижегородских школах. Среди требований, которые предъявляли к участникам, – минимум три года работы в сфере детского питания и обязательные инвестиции в школьный пищеблок. Также победитель конкурса обязан согласовывать цены на закупку продуктов с администрацией, чтобы не было сомнений в качестве продукции.

Ранее, в Нижнем Новгороде создали группу для родителей в соцсети Facebook - "Контроль детского питания".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph