Информационная система "Наш Нижний" пополнится новым разделом "Аварии" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Информационная система "Наш Нижний" пополнится новым разделом "Аварии" в течение месяца. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 23 ноября 2018 года в ходе выездной проверки хода восстановительных работ по устранению утечки на водопроводе.

По данным "Нижегородского водоканала", вчера вечером на ул.Розанова произошла утечка на водопроводе. Жители пяти частных домов оставались без холодной воды около пяти часов.

"Такие инциденты в городе происходят достаточно часто, в среднем, 10 раз в сутки. В будущем мы будем отходить от методики латания дыр и планируем прийти к планомерной замене трубопроводов. Уже в 2019 году мы начнем наращивать темпы перекладки сетей в 2-2,5 раза", – сказал генеральный директор водоканала Николай Николюк.

Он предположил, что благодаря таким темпам город через пять лет получит обновленный водоканал с гораздо лучшими показателями по качеству и аварийности.

По мнению главы города, одной из основных проблем является то, что жители не могут оперативно получить информацию по сроку устранения проблемы.

"Сегодня я дал поручение по расширению функционала информационной системы "Наш Нижний". Появится новый раздел по авариям, куда каждый житель сможет зайти и увидеть текущий статус по своему адресу", – заявил Владимир Панов, добавив, что это произойдет в течение месяца.

Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать ее отработку и оценить результат можно онлайн с компьютера или смартфона по адресу нашнн.рф или позвонив по номеру 005.

Напомним, в 2019 году увеличится тариф за коммунальные услуги. В частности, тарифы на отопление, горячую воду и холодную воду вырастут на 4,1%, на водоотведение на 9,7% (с учетом повышения НДС с 1 января). Средства жителей пойдут, в том числе на ремонт сетей канализации.