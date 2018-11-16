Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2018 10:01  [86] "Мы постараемся сделать всё, чтобы мамы чувствовали себя комфортно и уверенно в любой ситуации", - Денис Москвин
25 ноября 2018 09:30  [478] "Празднуя День матери, мы утверждаемся в мысли, что никакие невзгоды нам не страшны", - Евгений Лебедев
24 ноября 2018 12:29  [956] Мероприятия по охране лесов Нижегородской области от пожаров в 2018 году выполнены на 100%
24 ноября 2018 09:39  [1060] Порывы ветра до 20 м/с и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
24 ноября 2018 09:10  [1074] "Огромное счастье и величайшая ответственность - дать жизнь новому человеку", - Глеб Никитин
24 ноября 2018 06:02  [1140] Синоптики прогнозируют сохранение гололедицы в Нижегородской области 24-26 ноября
23 ноября 2018 20:45  [1150] Нижний сегодня: главные события дня
23 ноября 2018 19:47  [1019] "Около 10 тысяч нижегородцев приняли участие в программе "Ты – предприниматель", - Глеб Никитин
23 ноября 2018 19:14  [286] Три парка благоустроили в Кулебаках Нижегородской области в рамках формирования комфортной городской среды
23 ноября 2018 19:01  [162] День морской пехоты отметят в Нижнем Новгороде 24 и 25 ноября
Общество

"Празднуя День матери, мы утверждаемся в мысли, что никакие невзгоды нам не страшны", - Евгений Лебедев

25 ноября 2018 09:30  [478] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил жителям региона поздравление с Днем матери, который отмечают в России 25 ноября.

"От имени Законодательного собрания Нижегородской области поздравляю вас с замечательным праздником - Днем матери. Мы ждем и радуемся этому замечательному, светлому, доброму и любимому празднику, который отмечается в последнее воскресенье ноября", - говорится в поздравлении.

"Случайно ли, что этот праздник приходится на последние дни осени? Дальше наступает зима - суровое время года. И празднуя День матери, мы утверждаемся в мысли, что никакие невзгоды нам не страшны. Мы справимся со всем и всегда. Мы по жизни не одни. У нас есть мамы! Они никогда нас не бросят, не подведут. Они всегда найдут для нас ласковые слова одобрения и нужные слова поддержки. А если мы не правы - пожурят, но от этого станет только светлее на душе", - сказал Евгений Лебедев.

"Мама – это самое красивое слово, произнесенное человеком", - сказал один философ. Мамы - наши добрые ангелы-хранители на всю жизнь! Они хранят уют и тепло в доме. Заботятся и оберегают нас на протяжении всей нашей жизни. Где бы мы ни были, мы всегда чувствуем их поддержку и заботу. Знаем, что нас неизменно любят, ждут и всегда нам рады", - отметил он.

"Дорогие мамы! В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Пусть ваши дни будут всегда наполнены радостью, любовью, заботой близких и родных", - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph