"Празднуя День матери, мы утверждаемся в мысли, что никакие невзгоды нам не страшны", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил жителям региона поздравление с Днем матери, который отмечают в России 25 ноября.

"От имени Законодательного собрания Нижегородской области поздравляю вас с замечательным праздником - Днем матери. Мы ждем и радуемся этому замечательному, светлому, доброму и любимому празднику, который отмечается в последнее воскресенье ноября", - говорится в поздравлении.

"Случайно ли, что этот праздник приходится на последние дни осени? Дальше наступает зима - суровое время года. И празднуя День матери, мы утверждаемся в мысли, что никакие невзгоды нам не страшны. Мы справимся со всем и всегда. Мы по жизни не одни. У нас есть мамы! Они никогда нас не бросят, не подведут. Они всегда найдут для нас ласковые слова одобрения и нужные слова поддержки. А если мы не правы - пожурят, но от этого станет только светлее на душе", - сказал Евгений Лебедев.

"Мама – это самое красивое слово, произнесенное человеком", - сказал один философ. Мамы - наши добрые ангелы-хранители на всю жизнь! Они хранят уют и тепло в доме. Заботятся и оберегают нас на протяжении всей нашей жизни. Где бы мы ни были, мы всегда чувствуем их поддержку и заботу. Знаем, что нас неизменно любят, ждут и всегда нам рады", - отметил он.

"Дорогие мамы! В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни. Пусть ваши дни будут всегда наполнены радостью, любовью, заботой близких и родных", - говорится в поздравлении.