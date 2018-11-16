Мужчина и четверо детей пострадали из-за столкновения автомобиля со столбом в Нижегородской области 25 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина и четверо детей пострадали из-за столкновения автомобиля со столбом в Лысковском районе Нижегородской области 25 ноября

ДТП произошло в 11:20 на 483 км автодороги Москва – Уфа. Согласно информации, 48-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

В результате водитель был госпитализирован с переломами и сочетанной травмой. Также в ДТП пострадали четверо находившихся в автомобиле детей: 15-летний, двое 12-летних и один восьмилетний мальчики. Все они также были госпитализированы.