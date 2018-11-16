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Бизнес

Нижегородцы в октябре чаще всего заказывали в "Интерактивном ТВ" Ростелекома кинопремьеры и мультфильмы

26 ноября 2018 12:56  [1044] Бизнес

Жители Нижегородской области в октябре 2018 года чаще всего заказывали в "Интерактивном ТВ" Ростелекома кинопремьеры и мультфильмы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чаще всего телезрители заказывали премьерный триллер "Темные отражения" и российский кинохит "Гоголь. Страшная месть". Самыми востребованными детскими и семейными картинами стали "Белль и Себастьян: Приключения продолжаются", "Босс-молокосос", "Суперсемейка 2", "Монстры на каникулах 3: Море зовет".

Также в ТОП-10 по итогам месяца вошли киноленты "Профессионал", "Человек-муравей и Оса", "Мир Юрского периода 2" и "Небоскреб".

Смотреть фильмы нижегородцы предпочли в HD-качестве. В целом по итогам октября абоненты "Интерактивного ТВ" Ростелекома, проживающие в Нижегородской области, сделали в "Видеопрокате" свыше 20 тысяч заказов.

"С "Видеопрокатом" наши абоненты в любой момент могут организовать домашний кинотеатр и посмотреть с семьей или друзьями хорошую ленту. Пользователям нравится не только разнообразие фильмов и сериалов, но и удобство сервиса: кино легко перемотать или поставить на паузу. Зрители могут взять ленту в аренду на 48 часов или приобрести для домашней коллекции, чтобы пересматривать ее вновь и вновь", - сказал заместитель директора по работе с массовым сегментом МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком" Валерий Боков-Шароградский.

"Видеопрокат" доступен всем абонентам "Интерактивного ТВ". Коллекция сервиса насчитывает около 4 тысяч художественных фильмов и сериалов от российских и мировых кинопроизводителей и регулярно пополняется. Многие новинки можно посмотреть в HD и 3D-форматах.

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