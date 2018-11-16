Конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли стартует в Дзержинске 1 декабря Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Конкурс "Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг 2018 года" стартует в Дзержинске 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Организатором конкурса является управление развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Дзержинска.

Цели конкурса - подготовка предприятий потребительского рынка и услуг к новогодним праздникам, придание эстетического облика предприятиям, повышение культуры предоставления услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, создание праздничного новогоднего настроения у горожан и гостей города Дзержинска.

Конкурс проводится среди торговых центров, торговых комплексов, торговых домов, магазинов, осуществляющих продажу продовольственных и промышленных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения.

В этом году номинации конкурса следующие: "Лучшее новогоднее оформление уличной витрины", "Лучшая зимняя композиция флориста", "Лучшее комплексное новогоднее оформление предприятия потребительского рынка", "Лучшее новогоднее оформление магазина по продаже продовольственных товаров", "Лучшее новогоднее оформление магазина по продаже промышленных товаров", "Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания", "Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания", "Лучшее оформление новогодней ели".

Конкурс пройдет будет проводиться в два этапа: первый этап (с 1 по 10 декабря 2018 года) - новогоднее оформление предприятий; во время второго этапа (с 11 декабря 2018 года по 18 января 2019 года) конкурсные комиссии осмотрят предприятия и определят победителей в каждой номинации.

Среди критериев оценки: световое и тематическое оформление витрин, входных зон и прилегающей территории, стилеобразующие элементы и сюжеты новогодней тематики, наличие елки, новогоднего убранства интерьера, использование светодинамических эффектов и музыкального сопровождения, праздничные наряды персонала, ассортимент новогодних товаров, проведение новогодних распродаж, предоставление праздничных услуг покупателям и другие.

Награждение победителей пройдет в январе-феврале 2019 года.