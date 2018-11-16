Порядка 100 млн рублей предусмотрено на ремонт нижегородских школ в 2019 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

101 млн рублей предусмотрен на ремонт нижегородских школ в следующем году. Об этом в ходе рассмотрения вопроса о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. рассказала директор департамента образования Нижнего Новгорода Елена Платонова 26 ноября 2018 года.

В частности, на текущий ремонт школ планируется направить 88 млн рублей, на капитальный ремонт – 13 млн рублей. Депутаты заметили, что этих средств крайне мало для проведения полноценного ремонта в школах.

Первый заместитель главы города Наталия Казачкова заметила, что по факту в течение этого года поступили дополнительные средства из городского и областного бюджетов на ремонт.

Она также обратила внимание, что было подготовлено новое предложение и вырабатывается схема привлечения коммерческой организации для ремонта школ, в частности, планируется отремонтировать капитально 32 школы за три года.

"Текущий ремонт нам не дает хорошего результата. Мы сейчас ставим 88 млн рублей, но прошли переговоры с губернатором Глебом Никитиным. Нам обещают выделить 150 млн рублей на капремонт. Плюс, как только будут выделены от области деньги, у главы города сформирован резервный фонд, чтобы мы могли софинансировать работы по капремонту – еще порядка 50 млн рублей", - сказала Наталия Казачкова.

Общие параметры бюджета в 2019 году на данный момент таковы: доходы составят 29 млрд 947,5 млн рублей; расходы 30 млрд 285,9 млн рублей; дефицит 338,4 млн рублей. После того, как проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. будет одобрен на всех комиссиях Гордумы, документ будет рассмотрен на общем заседании, где будет принято окончательное решение.

Что касается конкретно программы развития образования на следующий год, на данный моммент заложено 17 млрд 776 млн рублей; в том числе на подпрограмму "дошкольное образование" будет направлено 8 млрд рублей и столько же на "общее образование".

Напомним, ранее глава города Владимир Панов говорил о том, что капремонт в нижегородских школах будет проводиться по договору концессии. Всего требуется порядка 4 млрд рублей, чтобы привести школы в "хорошее состояние". Суть соглашения в том, что концессионер привлекает внешние деньги через банк и таким образом осуществляет капремонт школ, а город в течение нескольких лет оплачивает расходы.