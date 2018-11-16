Более 2,5 млрд рублей предусмотрено на программу развития транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

2 млрд 527 млн рублей предусмотрено на реализацию муниципальной программы развития транспорта в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом на заседании комиссии Гордумы по транспорту 26 ноября 2018 года сообщил директор департамента финансов города Юрий Мочалкин.

Речь идет о проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. Депутатов интересовало, каким образом будут распределены средства в размере 2,5 млрд рублей в части развития транспорта. В частности, сколько заложено средств на капитально-восстановительный ремонт (КВР) вагонов метро в рамках концессии.

Ранее, к ЧМ-2018 отремонтировали восемь вагонов, хотя изначально планировалось привести в порядок 34 вагона.

"Чтобы нам далее работать в нормальном режиме, необходимо в рамках концессии отремонтировать оставшиеся 26 вагонов. Если этого не сделать, то шесть составов пойдут к стенке", - пояснил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев. Отметим, что на КВР вагонов метро на три года (2019-2021 г.г.) в программе развития транспорта предусмотрено по 182,8 млн рублей ежегодно.

Напомним, в начале ноября снова был объявлен конкурс на концессию по капремонту 26 вагонов. Последний день приема заявок - 13 декабря.

Что касается других транспортных вопросов, депутатов интересовало, каким образом в городской бюджет из областной казны будут возмещаться так называемые выпадающие доходы от перевозки льготников на муниципальном транспорте. Ранее, и депутаты, и представители транспортных предприятий уже поднимали вопрос о том, из областного бюджета крайне медленно происходит выделение средств на компенсацию городу выпадающих доходов.

Юрий Мочалкин ответил, что в этом году область компенсировала всего 190 млн рублей, со следующего года планируется поменять методику расчета, чтобы город получал в два раза больше. Ведутся переговоры с министерством транспорта.

"Этот вопрос третий год обсуждается. Пока ясности, как будет меняться методика, у нас нет", - пояснил он.

Депутат Алексей Гойхман предложил компенсировать выпадающие доходы за счет областной субсидии по факту - в зависимости от перевезенных льготников.

Относительно подпрограммы развития транспорта в части продления метрополитена в 2019 году на данный момент предусмотрено всего 100 тысяч рублей. Речь идет о корректировке проекта строительства метро до станции "Сенная" в связи с тем, что он уже устарел. Отметим, что в программе пока не предусмотрены средства непосредственно на строительство метро.

В октябре МКУ "ГУММиД" начало готовить документацию по планировке территории для продления линии метро от станции "Горьковская" до станции "Сенная". Срок строительства двух станций без подготовки территории составит 42 месяца (то есть более трех лет). Когда именно начнутся работы, пока неизвестно.

Относительно бюджета следующего года в целом, общие параметры на данный момент таковы: доходы составят 29 млрд 947,5 млн рублей; расходы - 30 млрд 285,9 млн рублей; дефицит - 338,4 млн рублей. После того, как проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. будет одобрен на всех комиссиях Гордумы по всем программам и направлениям, документ будет рассмотрен на общем заседании 12 декабря, где будет принято окончательное решение.