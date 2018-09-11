Долг "Нижегородэлектротранса" составил порядка 540 млн рублей в сентябре Экономика

Долг Нижегородэлектротранса составил порядка 540 млн рублей в сентябре Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Долг МП "Нижегородэлектротранс" составил 547 млн рублей в сентябре. Об этом 17 сентября на заседании комиссии Гордумы по транспорту сообщил первый заместитель гендиректора МП Владимир Котов.



Рассказывая о результатах работы предприятия, он заметил, что по состоянию на 1 января 2018 года кредиторская задолженность составляла 640 млн рублей, то есть произошло снижение долга.



У депутатов возникли вопросы по ремонту и обновлению подвижного состава городского наземного электротранспорта. Инвентарный парк города составляет 294 трамвая и 181 троллейбус, из них на ремонте 85 трамваев и 19 троллейбусов. По словам и.о. директора департамента транспорта города Елены Кузнецовой, город планирует приобрести 10 трамваев и 30 троллейбусов на автономном ходе.



Что касается возникновения такой большой кредиторской задолженности в течение последних лет, то депутаты и представители транспортных предприятий напомнили о том, что из областного бюджета крайне медленно происходит выделение средств на компенсацию городу выпадающих доходов при перевозке льготников.



"При полной компенсации недополученных доходов мы уже в августе работали бы в ноль", – подчеркнул Владимир Котов.



Кузнецова ответила, что предлагается изменить методику расчетов по компенсации выпадающих доходов со стороны области с учетом данных АСКОП и других данных. В региональное министерство транспорта переданы расчеты, идут переговоры.



"Недополученные доходы имеют две составляющие: средний доход 20-22 рубля с каждого пассажира (без права льгот за один билет- прим НИА "Нижний Новгород"), а за перевозку льготников тариф составляет 19 рублей за 39 поездок. Таким образом, 9 рублей мы недополучаем с каждого пассажира. Ведем переговоры с правительством об изменении методики расчета. До конца года вопрос будет решен, идут расчеты, ждем утверждения со стороны губернатора", - пояснила она.



Председатель комиссии по транспорту Алексей Гойхман высказал свое возмущение по этому вопросу:

"Почему надо постоянно с кем-то договариваться, если у компании Ситикард есть справки, сколько перевезено пассажиров. Мы просим у правительства ни больше ни меньше. Нам не надо чужого! Дайте нам наше! Надо глобально решить один вопрос: если у правительства области нет возможности компенсировать выпадающие доходы, тогда давайте уберем все льготы. И перечислим пассажирам эти деньги на пенсию. Все ругают муниципальные предприятия, но на протяжении пяти лет от области идет недополучение средств. Верните 350 млн рублей недополученных доходов, тогда и долгов не будет. Отдайте городу свое!", - высказался Гойхман.



По итогам обсуждения вопрос был принят к сведению.

Напомним, кредиторская задолженность "Нижегородпассажиравтотранса" на 1 сентября 2018 года составила 1 млрд 145 млн рублей, что на 12 млн рублей меньше, чем на 1 июня.