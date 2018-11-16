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Общество

Прокуратура внесла представления двум подрядным организациям за нарушения при уборке снега в Ленинском районе Нижнего Новгорода

27 ноября 2018 15:48  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представления двум подрядным организациям за нарушения при уборке снега в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает районная прокуратура 27 ноября 2018 года.

Согласно информации, нарушения при уборке улиц от снега были выявлены по адресам: д. 25/4 по ул. Снежная, д.48б по пр. Ленина, д.44 по ул. Энтузиастов, около домов 1,3-4,1а по ул. Адм. Макарова, около домов 57/1, 55/3 по пр. Ленина, около дома №9 по ул. Юпитерской, около дома №11/1 по ул. Июльских дней.

В связи с фактами некачественной уборки прокуратура района внесла представления директорам МП "ГУК" и ООО "СпецДорСтрой", выполняющим данные работы.

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