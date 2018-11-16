Компания "Т Плюс" реконструировала теплотрассу по ул. Петрищева в Дзержинске Общество

Компания "Т Плюс" реконструировала теплотрассу по ул. Петрищева в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Реконструкцией занималась Дзержинские тепловые сети нижегородского филиала "Т Плюс". Затраты компании на реконструкцию участка составили 54 млн рублей.

Проект предусматривал замена участка теплотрассы протяженностью 1,3 тысячи метров (в однотрубном исчислении). Для перекладки теплосетей использовались современные трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет в кратчайшие сроки выявлять и устранять возможные повреждения. Также новая теплотрасса имеет увеличенный срок службы – до 30 лет.

Реконструкция началась в середине августа. Для минимизации времени отключения горячего водоснабжения потребителей работы велись в несколько этапов: за счет установки запорной арматуры, во время первого из них потребители получали горячую воду в полном объеме. Все технические мероприятия, необходимые для осуществления подачи тепла в дома горожан, завершились до начала отопительного сезона, оставшаяся часть работ на прохождение осенне-зимнего периода не повлияла. После завершения реконструкции выполнено благоустройство территории и полностью восстановлено дорожное покрытие.

"Данный участок тепломагистрали ранее являлся одним из наиболее проблемных в городе. Почти ежегодно в ходе отопительного сезона на нем происходили порывы, приводившие к отключениям тепла и горячей воды у потребителей. Реконструкция позволит обеспечить жителей надёжным и бесперебойным теплоснабжением", - сказал технический директор - главный инженер Дзержинских тепловых сетей Алексей Семянов.