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Общество

Нижегородский губернатор Глеб Никитин выступил на открытии Рождественских чтений

28 ноября 2018 19:37  [61] Общество
Глеб Никитин (второй слева) на открытии Рождественских чтений

Глеб Никитин (второй слева) на открытии Рождественских чтений

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на открытии XIII Рождественских чтений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Организатором мероприятия является Нижегородская митрополия. В 2018 году темой чтений является "Молодёжь: свобода и ответственность".

"Молодые люди сталкиваются с огромным количеством вызовов и соблазнов. Наша главная задача - создать условия для реализации молодёжного потенциала в обществе. Для меня очень большое значение имеет молодежная инициатива, некоторые предложения юных нижегородцев уже нашли реальное воплощение. Уверен, что Рождественские чтения дадут новый стимул к развитию молодёжной политики в регионе", - сказал Глеб Никитин.

Говоря о роли свободы и ответственности в жизни молодежи, губернатор процитировал классика русской литературы: "Мне нравится высказывание Фёдора Михайловича Достоевского, который любил рассуждать о свободе: "Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой".

В Нижегородской области Рождественские чтения проводятся с 2005 года, с 2014 года сопредседателями оргкомитета чтений являются митрополит Нижегородский и Арзамасский и действующий губернатор области. Региональный этап Рождественских образовательных чтений предшествует международному этапу чтений.

Цель регионального этапа - выявить и обсудить наиболее актуальные вопросы в разных сферах деятельности Церкви в регионе, соотнести епархиальные задачи с общецерковными, выявить лучший местный опыт, который епархия могла бы рекомендовать для общецерковного применения.

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