Путин назвал решенным вопрос роста пенсий в России, - СМИ Общество

Глава государства Владимир Путин назвал решенным вопрос роста пенсий в России.

Как сообщает РИА Новости, такое заявление Владимир Путин сделал в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет", который проходит в Москве с 28 по 30 ноября.

"Пенсии будут расти. Это вопрос решенный", - приводит РИА Новости слова президента.

Он добавил, что правительство РФ продолжает работу над тем, чтобы пенсионные фонды, как государственные, так и частные, функционировали с наибольшей выгодой для граждан, которые вкладывают свои накопления в них.

Напомним, что Госдума 27 сентября приняла поправки в пенсионное законодательство, 4 октября закон подписал Владимир Путин. Закон предусматривается повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин – до 60 лет.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Нижегородской области большинством голосов поддержало проект федерального закона о пенсионной реформе.

Напомним также, что нижегородцам сохранили все льготы, которые действуют в настоящее время при выходе на пенсию.