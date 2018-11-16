Путин назвал решенным вопрос роста пенсий в России, - СМИ

Глава государства Владимир Путин назвал решенным вопрос роста пенсий в России.
Как сообщает РИА Новости, такое заявление Владимир Путин сделал в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет", который проходит в Москве с 28 по 30 ноября.
"Пенсии будут расти. Это вопрос решенный", - приводит РИА Новости слова президента.
Он добавил, что правительство РФ продолжает работу над тем, чтобы пенсионные фонды, как государственные, так и частные, функционировали с наибольшей выгодой для граждан, которые вкладывают свои накопления в них.
Напомним, что Госдума 27 сентября приняла поправки в пенсионное законодательство, 4 октября закон подписал Владимир Путин. Закон предусматривается повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин – до 60 лет.
Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Нижегородской области большинством голосов поддержало проект федерального закона о пенсионной реформе.
Напомним также, что нижегородцам сохранили все льготы, которые действуют в настоящее время при выходе на пенсию.
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