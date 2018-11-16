Фракция "Единой России" в ЗС НО внесла в проект бюджета-2019 поправки, предусматривающие выделение средств для партпроектов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фракция "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области внесла в проект областного бюджета на 2019 год поправки, предусматривающие выделение средств для реализации партпроектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента 29 ноября 2018 года.

Согласно информации, в заседании собрания фракции, которое состоялось 28 ноября, принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Депутаты фракции традиционно рассмотрели и приняли решение о консолидированной поддержке в первом чтении проекта закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Член фракции, председатель профильного комитета Заксобрания по бюджету и налогам Александр Шаронов отметил, что над законопроектом продолжается детальная работа, он уже рассматривался на заседаниях всех комитетов парламента, поправки депутатов по различным направлениям расходов поступают в комитет и готовятся ко второму чтению, а в настоящее время сформированы сводные предложения и замечания к первому чтению законопроекта. "Так, по предложению депутатов фракции, в бюджете области планируется заложить средства на капитальный ремонт школ, и уже в 2019 году мы сможем приступить к реализации соответствующей целевой программы", - подчеркнул Александр Шаронов.

Также депутаты обсудили вопросы реализации партийных проектов, таких как "Городская среда", "Новая школа", "Детский спорт" и "Культура малой родины", софинансирование которых в том числе традиционно происходит за счет областных средств. По решению фракции, за каждым объектом будет закреплен конкретный депутат, который будет курировать ход работ. Ко второму чтению бюджета фракция решила внести поправки, обеспечивающие выделение областных средств на реализацию проектов.

На заседании также было принято решение о поддержке законодательной инициативы фракции, родившейся благодаря обращениям граждан. Ее принятие позволит школьникам из малоимущих и многодетных семей, обучающимся в Нижегородском хоровом колледже и Нижегородском областном училище олимпийского резерва, получить меры поддержки, предусмотренные для школьников из многодетных и малоимущих семей.

"Областной бюджет обеспечивает реализацию Стратегии развития региона по трем ключевым направлениям: "Человеческий капитал", "Экономическое развитие" и "Пространственное развитие и природные ресурсы" – это и новые школы, и дороги, и сохранение нашей великой реки Волги, и технологический прорыв, и решение многих других значимых для региона задач", прокомментировала руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина.