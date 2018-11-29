Два нижегородца подозреваются в хранении более шести кг наркотиков

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Полиция изъяла у двух нижегородцев наркотические средства и психотропное вещество общей массой более шести кг. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 30 ноября 2018 года.
Согласно информации, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «участие в преступном сообществе» (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По версии следствия, преступную группу для незаконного оборота наркотических средств с помощью сети Интернет создал неустановленный пока человек в сентябре 2018 года.
В том числе, к преступной деятельности были привлечены два нижегородца 27 и 28 лет. Сотрудники полиции изъяли у них наркотические средства и психотропное вещество общей массой более 6 кг. Отмечается, что подозреваемые получили наркотик через тайниковые закладки и хранили с целью последующего сбыта.
Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и ограничением свободы до одного года.
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