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Происшествия

Два нижегородца подозреваются в хранении более шести кг наркотиков

30 ноября 2018 09:20  [75] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полиция изъяла у двух нижегородцев наркотические средства и психотропное вещество общей массой более шести кг. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 30 ноября 2018 года.

Согласно информации, прокуратура возбудила уголовное дело по статье «участие в преступном сообществе» (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, преступную группу для незаконного оборота наркотических средств с помощью сети Интернет создал неустановленный пока человек в сентябре 2018 года.

В том числе, к преступной деятельности были привлечены два нижегородца 27 и 28 лет. Сотрудники полиции изъяли у них наркотические средства и психотропное вещество общей массой более 6 кг. Отмечается, что подозреваемые получили наркотик через тайниковые закладки и хранили с целью последующего сбыта.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и ограничением свободы до одного года.

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