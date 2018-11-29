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Бизнес

Нижегородская "Узола", внедрившая бережливые технологии, увеличила выпуск продукции в 6 раз

30 ноября 2018 17:30  [29] Бизнес
Завод Узола

Завод Узола

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Завод "Узола" (Балахна, Нижегородская область), внедривший бережливые технологии по программе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина "Эффективная губерния", увеличил выпуск продукции в 6 раз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 30 ноября 2018 года.

Работать по принципам "бережливого производства" на заводе стали с января текущего года. В течение десяти месяцев на предприятии организовали более рациональную сборку изделий, сократили время переналадки станков, выполнили реконструкцию производственных помещений, переставили уже имеющееся оборудование и ввели в строй автоматизированную металлопрокатную линию.

Теперь на заводе "Узола" вместо 80 линейных модульных шкафов, которые изготавливались в январе, выпускается более 500 шкафов в месяц.

Презентация итогов внедрения проекта состоялась на заводе 29 ноября. В мероприятии приняли участие и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин и другие члены правительства.

"Мы оценили реализацию "Эффективной губернии" на заводе "Узола" и убедились, что эта программа - мощнейший двигатель для развития производства. Сегодня в пилотной зоне проекта 18 предприятий региона. Это первый шаг. Наша задача - в перспективе внедрить систему бережливых технологий на каждом предприятии. Я считаю, что это залог роста экономики нашей области", - сказал Евгений Люлин.

СПРАВКА:
"Эффективная губерния" - совместный проект правительства Нижегородской области и ГК "Росатом", инициированный главой региона Глебом Никитиным. Суть проекта - в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий (lean-технологий).

Проект запустили с начала 2018 года. Он затрагивает промышленность, здравоохранение, образование, социальную защиту, госуправление и сельское хозяйство.

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