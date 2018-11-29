"Единая Россия" согласовала выдвижение Александра Щелокова на должность главы Арзамаса Политика

Александр Щелоков Фото: НРО партии "Единая Россия"

Президиум регионального политсовета "Единой России" согласовал выдвижение Александра Щелокова на должность главы Арзамаса Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Решение о согласовании кандидатуры Александра Щелокова на данный пост президиум регионального политсовета НРО "Единой России" принял на заседании 30 ноября. Соответствующая процедура предусмотрена Уставом партии. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Арзамаса состоится 11 декабря 2018 года.

Александр Щелоков является уроженцем Арзамаса. С февраля 2018 года занимал должность руководителя аппарата правительства Нижегородской области. Член партии "Единая Россия" с 2008 года.

По словам Секретаря НРО "Единой России", депутата Государственной Думы Дениса Москвина, Александр Щелоков хорошо зарекомендовал себя и во время работы в региональном правительстве, и в период своей деятельности в региональном исполнительном комитете партии.

"Александр Щелоков является опытным руководителем, он восемь лет работал в региональном исполкоме партии, после чего отлично проявил себя в аппарате правительства. Очевидно, что необходимость качественных перемен в Арзамасе назрела уже давно. И, в случае его утверждения на должность главы города, весь депутатский корпус "Единой России" и всё региональное отделение партии окажет всяческую поддержку Александру Александровичу в работе по исполнению тех задач, которые перед нами поставили наши земляки, жители Арзамаса", - заявил Денис Москвин.

Напомним, что Александр Щелоков назначен исполняющим обязанности мэра Арзамаса 14 ноября текущего года, после того, как Михаил Мухин досрочно сложил эти полномочия.

Александр Щелоков ранее являлся первым заместителем главы администрации городского округа.

Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил уроженца Арзамаса Александра Щелокова руководителем аппарата правительства Нижегородской области - министром правительства Нижегородской области. О возможности его назначения на пост мэра Арзамаса стало известно 9 ноября.

Михаил Мухин и Игорь Плотичкин были избраны соответственно мэром и председателем думы Арзамаса 3 мая 2017 года. Выборы мэра и переход на одноглавую модель управления произошли после того, как глава Арзамаса Татьяна Парусова ушла в отставку по собственному желанию.